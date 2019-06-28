أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الجمعة، تمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى من تنفيذ عمليتي ضبط تلاعبٍ في معاملة بيع عقارٍ تعود ملكيتُهُ للدولة، ومعاملات صرفٍ في ديوان محافظة نينوى.
وأكَّدت على "تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة التي قرَّرت توقيفهم، استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، إضافةً لإصدار أمر قبضٍ بحقِّ لجنة التقدير والمُتَّهم (مشتري العقار)".
وأضافت أن "الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ ثانيةٍ من ضبط (12) معاملةً ومستند صرفٍ في قسم حسابات تنمية الأقاليم في ديوان محافظة نينوى خاصَّة بالأموال المصروفة لإيفاد اثني عشر مُوظَّفاً إلى الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، خلافاً لقانون الموازنة الاتِّحادي وتعليمات تنفيذ الموازنة الاتِّحادية رقم (9 لسنة 2018)".
وبيَّنت أنَّ "تلك التعليمات نصَّت على منع إقامة الدورات وورش العمل والمُؤتمرات خارج العراق، إن كانت الخزينة العامَّة تتحمَّل نفقاتها جزئياً أو كلياً".
يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة أعلنت في شهر نيسان الماضي عن قيامها بتأليف فريقٍ تحقيقيٍّ عالي المستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، وضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة؛ بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، وتجاوزت المبالغ التي تمَّ ضبط أوليَّاتها (76,000,000,000) مليار دينارٍ.
كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة تضبط تلاعباً ببيع عقارٍ في نينوى ومستندات صرف إيفاد خارج العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.