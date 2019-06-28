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وزير الداخلية يؤكد انتهاء إخماد الحرائق في المشراق والسيطرة على الموقف

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أكد وزير الداخلية ياسين الياسري، الجمعة، انتهاء إخماد الحرائق في معمل المشراق والسيطرة على الموقف.
وقال الياسري في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم الانتهاء من أعمال إخماد الحرائق في معمل كبريت المشراق بمحافظة نينوى".

وأضاف وزير الداخلية، أنه "تمت السيطرة على الموقف".

وكان مصدر أمني في محافظة نينوى قد افاد، أول أمس الأربعاء، بتسجيل 10 حالات اختناق بسبب حريق معمل كبريت المشراق داخل محافظة نينوى.

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