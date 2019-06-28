تحالف القوى العراقية يدين 'الاعتداء' على مقر السفارة البحرينية ببغداد

دان تحالف القوى العراقية، الجمعة، ما تعرض له مقر سفارة مملكة البحرين في بغداد مساء يوم أمس. وعبر التحالف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن "أسفه لاستغلال البعض لحق التظاهر السلمي للإساءة لسمعة لاعراق الخارجية ومحاولة عرقلة تمتين العلاقات العراقية مع محيطه العربي والاقليمي والدولي".



وطالب تحالف القوى العراقية، الحكومة بـ "التعامل بحزم مع كل من يحاول أو يسعى الى تخريب علاقات العراق الدبلوماسية الخليجية والعربية والدولية أو يعمل على إحباط جهود الرئاسات الثلاث والقادة السياسيين لاستعادة مكانة العراق على كافة المستويات".



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