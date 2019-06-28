تنظيم 'القاعدة' يعزي بوفاة مرسي

أصدر تنظيم "القاعدة"، الجمعة، بيانا بشأن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي خلال محاكمته، فيما قدّم تعازيه إلى ذوي الراحل.
وذكرت "اسوشيتد برس"، ان "التنظيم حمّل في البيان الذي وزعه عبر وسائله للدعاية، السلطات المصرية، المسؤولية عن وفاة مرسي، وقدم تعازيه إلى أهالي الرئيس الراحل".
وكان التلفزيون المصري قد أعلن، في (17 حزيران 2019) وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في"قضية التخابر مع قطر".
وأكدت السلطات المصرية بعد وفاته، أن مرسي كان يتلقى عناية طبية كاملة ودورية وأنه كان يعالج من الأمراض التي عانى منها.
وكان التلفزيون المصري قد أعلن، في (17 حزيران 2019) وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في"قضية التخابر مع قطر".
وأكدت السلطات المصرية بعد وفاته، أن مرسي كان يتلقى عناية طبية كاملة ودورية وأنه كان يعالج من الأمراض التي عانى منها.
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