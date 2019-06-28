إنتهاء مفاوضات الإتفاق النووي الإيراني في النمسا دون تقدم

إنتهت مفاوضات الإتفاق النووي بين إيران ومجموعة ”4+1″، التي استغرقت 3 ساعات في فندق كوبورغ بالعاصمة النمساوية فيينا، دون أي تقدم، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية .

ونقلت وكالة أنباء الأخبار العاجلة الإيرانية عن مصدر إيراني مشارك بالمفاوضات، اليوم الجمعة، أن جتماع اللجنة المشتركة المتعلقة بالاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، انتهت بعد 3 ساعات من المحادثات دون أي تقدم .

وذكرت الوكالة أنه من المقرر أن يعقد عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس الفريق التفاوضي مؤتمرًا صحفيًا مع وسائل الإعلام الإيرانية في فيينا؛ للحديث عن نتائج المحادثات مع الأطراف الأوروبية .

وكانت إيران أعلنت في شهر أيار/مايو الماضي البدء في الخطوة الأولى من خفض التزاماتها النووية، بإلغاء الحدود الموضوعة للتنفيذ في مجال تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل، وفقًا للفقرتين 26 و 36 من الاتفاق النووي.