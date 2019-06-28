"الحرب الفكرية": جماعات حزبية تستدرج الشباب إلى الإرهاب بـ6 طرق

شرح مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع، اليوم الجمعة، كيف تسبَّبت جماعات حزبية في اختطاف عقول عدد من الشباب المسلم فظهرت كيانات إرهابية.
وقال المركز في بيانٍ: «تسببت الأسماء والشعارات التي اخترعتها الجماعات الحزبية، في اختطاف عقول عدد من الشباب المسلم حول العالم؛ حيث نشطت في التغرير بهم عبر الكتب والمقالات والخطب والمحاضرات والأشعار والأهازيج».
وأضاف المركز: «نتج عن إثارة عواطفهم الدينية المجردة عن الوعي، قيام كيانات التطرف والإرهاب».
و«الحرب الفكرية» مركزٌ عالمي يتبع وزارة الدفاع السعودية، يختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، وترسيخ مفاهيم الدين الحق.
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