الإمارات تنتقد تقرير كالامار بشأن مقتل المواطن السعودي خاشقجي

إنتقدت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، كالامار، بشأن قضية مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية، في مدينة إسطنبول التركية .

جاء ذلك في كلمة الإمارات التي القاها المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، عبيد سالم الزعابي، أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان وذلك في إطار الحوار التفاعلي حول تقريري المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم.

وأكد الزعابي أن وفد بلاده إطلاع على تقرير كالامار حول قضية مقتل المواطن السعودي الصحفي جمال خاشقجي .. مشيراً إلى أن ما ورد في التقرير بالنسبة للاستنتاجات السريعة التي توصلت إليها المقررة الخاصة بشأن القضية والتي استندت إلى معلومات غير موثوقة مستقاة من مقالات صحفية وتقارير إعلامي .

وأضاف أن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية المتعلقة بالقضية ابتداء من القبض على المتهمين والتحقيق معهم والبدء في محاكمة عادلة ونزيهة وفقا لتشريعاتها الوطنية تؤكد الجدية في الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وعلى التزام المملكة بالقواعد القانونية المحلية والدولية ذات الصلة. كما قامت المملكة بتزويد مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتقرير مرحلي مفصل عن القضية.