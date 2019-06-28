هكذا فضح "حمزة زوبع" تضليل الإخوان لقواعدها على قنوات الجماعة

فضائح كثيرة ظهرت على قنوات الإخوان التى تبث من تركيا منذ ظهور هذه القنوات بعد سقوط حكم الإخوان، ومن ضمن هذه الفضائح فضيحة تصريحات حمزة زوبع، القيادى الإخوانى.
المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة المنحل خرج على قناة "مكملين" الإخوانية ليقول: "كنا نعلم أن هذا الاعتصام – فى إشارة إلى اعتصام رابعة - لن يرد محمد مرسى إلى منصبه، متابعا: "قد يسأل البعض لماذا كنتم تقولون للناس فى الاعتصام "مرسى سيعود غداً أو بعد غد"؟ لأنه كان نريد أن نصل إلى نقطة التفاوض.
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