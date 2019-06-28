الصومال: غالمودوج تخطط لإجراء انتخابات قيادية الأسبوع المقبل

أكد زعيم المنطقة أن غالمودوج تخطط لإجراء انتخابات قيادية لها الأسبوع المقبل.

وصل رئيس الوزراء الصومالي ، حسن علي خير ، إلى بلدة أدادو يوم الأربعاء في اليوم الذي زار فيه بلدة ذسامارب.

وكان في استقبال رئيس الوزراء قادة جلمودوج بمن فيهم رئيس المنطقة أحمد دوالي هاف. عقد الرئيس هاف اجتماعًا مع رئيس الوزراء في قصر الرئاسة في أدادو.

ناقش الاثنان قضايا واسعة النطاق بما في ذلك الأزمة السياسية في المنطقة ، والانتخابات ، وكذلك التعاون بين الحكومة الفيدرالية وولاية غالمودوغ.

بعد الاجتماع ، خاطب الزعيمان الجمهور في منطقة مفتوحة في وسط المدينة.

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وفي كلمته أمام الحشد ، أكد الرئيس التزامه بإجراء الانتخابات الأسبوع المقبل.

وقال "نعتزم الاستعداد للانتخابات وإجرائها هذا الأسبوع القادم ، ستكون سلمية وحرة ونزيهة".

من جانبه ، تعهد رئيس الوزراء بأن حكومته ستدعم غالمودوغ بإجراء انتخابات بسلام.

وصرح رئيس الوزراء بأن "الحكومة مستعدة لدعم وتنفيذ القرارات التي اتخذها شعب غالمودوق وقادتهم". أشاد رئيس الوزراء بزعامة غالمودوغ على التزامه بإجراء الانتخابات والتقدم الذي حققه أثناء توليه منصبه.