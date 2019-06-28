الاتحاد الافريقي والمجتمع المدني يجددان جهودهما لاستقرار الصومال

لقد عقدت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والمجتمع المدني العزم على العمل سويًا لتمكين بعثة حفظ السلام من تحقيق أهدافها الرئيسية بموجب الولاية الجديدة.

دعا كبار المسؤولين من العناصر المدنية والعسكرية والشرطية في بعثة الاتحاد الأفريقي وممثلي المجتمع المدني في مقديشو ، الذين عقدوا اجتماعًا لمدة يوم واحد في مقديشو يوم الأربعاء ، إلى توثيق العلاقات لصالح الصوماليين الذين يتوقون إلى سلام وأمن دائمين.

وقال كريم أديبايو ، رئيس وحدة حماية حقوق الإنسان والشؤون الجنسانية في بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان ، إن بعثة الاتحاد الأفريقي ستحافظ على علاقات عمل وثيقة مع المجتمع المدني الصومالي من خلال تنظيم اجتماعات تقنية شهرية بالإضافة إلى مشاورات استراتيجية فصلية تشمل كبار المسؤولين في البعثة.

وقال أديبايو في بيان "سنستخدم اجتماعات مثل هذه الاجتماعات لتحديد قضايا مواضيعية محددة تنشأ عن الأنشطة في الصومال ونرى كيف يمكننا استخدام منظمات المجتمع المدني لسد الفجوات التي تنشأ".

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"المجتمع المدني ممثلو الشعب ، عيون وآذان الشعب الصومالي ؛ لذلك ، هناك حاجة إلى مشاركة رسمية منظمة مع المجتمع المدني ".

بموجب التفويض الجديد ، يتعين على بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال سحب قواتها بحلول 1000 بحلول فبراير 2020 ، وإجراء التسليم التدريجي لقوات الأمن الصومالية ، وتأمين طرق الإمداد الرئيسية ، والحد من التهديد الذي تشكله حركة الشباب والقيام بعمليات هجومية مستهدفة تدعم خطة الانتقال ، من بين النواتج الأخرى.

وقال أوبيو أودودا ، كبير موظفي الشؤون المدنية ببعثة الاتحاد الأفريقي المكلفين بتحقيق الاستقرار والانتعاش المبكر ، إن العلاقات القوية مع المجتمع المدني ستمكن برامج البعثة ، التي تهدف إلى النهوض بالأرواح ، من الوصول إلى عدد أكبر من السكان الصوماليين.