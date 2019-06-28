إحاطة أفريقية بعنوان "مجموعة النساء و حركة الشباب في أزمة التمرد"

ما هو الجديد؟ تشكل النساء قاعدة اجتماعية مهمة لحركة الشباب الإسلامية في الصومال. البعض يساعدها في تجنيد الأموال وتوليدها وتنفيذ العمليات. تفسر هذه الحقائق المملوءة جزئياً مرونة التمرد.

لماذا يهم؟ فهم ما تقدمه حركة الشباب للمرأة الصومالية ، على الرغم من عنفها الوحشي ، وأخلاقيات السلطة الأبوية ، والمعايير الجنسانية الصارمة ، وبالتالي ، فإن ما تفعله النساء للحركة يمكن أن يساعد الحكومة الصومالية وشركائها الأجانب على تطوير سياسات للمساعدة في استنزاف الدعم للمجموعة .

ما الذي يجب إنجازه؟ في حين أن التمرد مستمر في معظم أنحاء الصومال ، فمن المرجح أن تستمر النساء في لعب أدوار داخلها. لكن يمكن للحكومة أن تضع إستراتيجية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي تشير إلى أنها تفعل ما في وسعها لتحسين محنة المرأة الصومالية ، مع دمج المزيد من النساء في قوات الأمن.

1. نظرة عامة على حركة الشباب الإسلامية لا تزال قوة قتال هائلة في الصومال على الرغم من سنوات من العمليات ضدها. تنبع قوتها من ضعف الدولة الصومالية ومرونتها التكتيكية وقدرتها على توليد الإيرادات والتنقل في سياسات العشائر وتوفير بعض النظام في المناطق التي تسيطر عليها. تشير المقابلات التي أجرتها كرايسز جروب مع نساء مرتبطات سابقًا بحركة الشباب ، والتحقق من أقوالهن مع المقاتلين السابقين والمراقبين المقربين للحركة ، إلى أن النساء يساعدن أيضًا في استمرار التمرد. بينما تفرض حركة الشباب قيوداً على النساء ، إلا أنها يمكن أن توفر بعض الأمن وغالباً ما تدعم محاكمها قانون الأسرة الإسلامي لصالحها.

تقوم بعض النساء بتجنيد أو جمع الأموال أو التجسس أو تهريب الأسلحة للمجموعة. في حين لا تزال حركة الشباب قوية وتسيطر على بعض المناطق ، فمن المرجح أن تستمر النساء في هذه الأدوار.

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ولكن من خلال تطوير استراتيجية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي ، يمكن للحكومة الصومالية أن تثبت أنها تفعل ما في وسعها للتخفيف من معاناة المرأة. يمكنها دمج النساء بشكل أفضل في قوات الأمن ودراسة دور المرأة في حركة الشباب لتحسين الجهود المبذولة ضد المتشددين.

منذ أن أطاحت قوات الاتحاد الأفريقي بحركة الشباب من البلدات الرئيسية في جميع أنحاء البلاد في عام 2014 ، استمرت الحرب في الصومال إلى حد كبير في نمط ثابت. تسيطر الحكومة اسمياً على المراكز السكانية ، لكنها تكافح من أجل توسيع وجودها بشكل أكبر ، أو تقديم الخدمات أو القضاء على الكسب غير المشروع ، وهي مهام أصبحت أكثر صعوبة من خلال تدهور العلاقات بين مقديشو وزعماء الدول الإقليمية. تسيطر حركة الشباب على العديد من المناطق الريفية ، بما في ذلك حول العاصمة ، وهي تبتعد عن المسافرين على طول الطرق الرئيسية والشركات في معظم أنحاء البلاد ، وتوفر الخدمات التي يلجأ إليها العديد من الصوماليين في غياب مؤسسات حكومية عاملة. إنها تلعب سياسات عشيرة ذكية ، وتتجنب الارتباط الوثيق مع أي عشيرة واحدة ، ولكنها تدعم في الغالب المجموعات الأضعف ضد خصومها الأقوى أو تتوسط في النزاعات. في حين أن هجماتها تثير الغضب ، إلا أنها في بعض الأماكن توفر إمكانية تنبؤ معينة وسط الاضطراب الذي يصيب معظم أنحاء البلاد.

من الصعب تقييم مدى تأثير حكم الشباب على النساء والدور الذي تلعبه النساء في الحركة.

إن انعدام الأمن على نطاق واسع ووجود الحركة السري والعمليات الاستخباراتية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اسمياً والخوف الذي تلهمه يجعل الوصول إلى النساء المرتبطات به أو المرتبطين به سابقًا أمرًا صعبًا.