شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسي يلقي القبض على خلية إرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (تونس)

ألقت قوات الأمن بمحافظة بنزرت شمال تونس، اليوم (الجمعة)، القبض على عناصر خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص بايعت تنظيم داعش الإرهابي وتؤيد العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس يوم أمس (الخميس)، واستهدفت القوات الأمنية والعسكرية التونسية.

وأفادت مصادر أمنية تونسية أن التحقيقات الجارية كشفت عن تواصل عناصر هذه الخلية مع جهات إرهابية خارجية وداخلية.