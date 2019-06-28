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تركيا ترفض الإفراج المشروط عن موظف في القنصلية الأمريكية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (اسطنبول)

رفضت محكمة تركية مجدداً اليوم (الجمعة)، طلب إفراج مشروط عن تركي موظف في القنصلية الأمريكية في اسطنبول، في قضية اتهام بالتجسس تغذي التوترات بين أنقرة وواشنطن.

وتبنت المحكمة رأي المدّعي العام الذي عارض الإفراج المشروط عن متين توبوز نظراً إلى «احتمال الهرب»، وفق مراسل لفرانس برس حضر الجلسة.

وسبق ذلك رفض طلبين مماثلين خلال جلستي الاستماع الأوليين، في مارس ومايو.

وتنعقد الجلسة المقبلة في 18 سبتمبر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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