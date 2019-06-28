شكرا لقرائتكم خبر عن 71 قتيلاً باشتباكات سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

قتل أكثر من 70 عنصراً من قوات النظام السوري والفصائل المعارضة له بينها هيئة تحرير الشام، اليوم (الجمعة)، خلال اشتباكات لازالت مستمرة بين الطرفين في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

حيث اندلعت فجر اليوم معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي، الذي يخضع مع محافظة إدلب ومناطق مجاورة لاتفاق روسي تركي نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح، لم يتم استكمال تنفيذه. وتشهد المنطقة منذ أبريل تصعيداً في القصف والعمليات القتالية.

وأحصى المرصد مقتل أربعين من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، مقابل 31 من الفصائل المعارضة منذ فجر اليوم.