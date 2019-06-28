شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: القبض على «الدويلة» لإساءته للسعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ألقت سلطات الأمن الكويتية القبض على المغرد ناصر الدويلة، اليوم (الجمعة)، تنفيذاً لأمر النيابة، بعد تدوينه كتبها في حسابه بموقع التواصل الإجتماعي «تويتر» قبل أيام، حرض فيها على قصف السعودية.

وكانت نيابة أمن الدولة الكويتية استدعت الدويلة قبل عدة أشهر، لإساءاته المتكررة للمملكة العربية السعودية في حسابه بـ«تويتر»، ونشره أخباراً كاذبة عنها.