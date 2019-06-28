شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: القبض على «الدويلة» لإساءته للسعودية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
ألقت سلطات الأمن الكويتية القبض على المغرد ناصر الدويلة، اليوم (الجمعة)، تنفيذاً لأمر النيابة، بعد تدوينه كتبها في حسابه بموقع التواصل الإجتماعي «تويتر» قبل أيام، حرض فيها على قصف السعودية.
وكانت نيابة أمن الدولة الكويتية استدعت الدويلة قبل عدة أشهر، لإساءاته المتكررة للمملكة العربية السعودية في حسابه بـ«تويتر»، ونشره أخباراً كاذبة عنها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.