بشَر وزير الصحة العامة جميل جبق خلال رعايته اليوم العملي الثامن لمستشفى البقاع الغربي سحمر كل الذين يعانون من امراض مستعصية، بتخفيض أسعار أدوية الأمراض المستعصية (بنسبة كبيرة تتراوح بين 44% و 79%.
وأكد جبق أن "هذا الأمر يشكل إنجازا مهما سينعكس على الخدمات الدوائية المقدمة من الوزارة إيجابيا".
كانت هذه تفاصيل خبر جبق: تخفيض أسعار أدوية الأمراض المستعصية بنسبة تتراوح بين 44% و 79% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.