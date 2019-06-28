جبق: تخفيض أسعار أدوية الأمراض المستعصية بنسبة تتراوح بين 44% و 79%

بشَر وزير ​الصحة العامة​ ​جميل جبق​ خلال رعايته اليوم العملي الثامن ل​مستشفى​ ​البقاع الغربي​ سحمر كل الذين يعانون من امراض مستعصية، بتخفيض أسعار أدوية ​الأمراض​ المستعصية (بنسبة كبيرة تتراوح بين 44% و 79%.

وأكد جبق أن "هذا الأمر يشكل إنجازا مهما سينعكس على الخدمات الدوائية المقدمة من الوزارة إيجابيا".