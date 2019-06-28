جريحان نتيجة اصطدام مركبة بمحل تجاري في حي البراد على طريق عام صيدا

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "سقوط جريحين نتيجة اصطدام مركبة بمحل تجاري في حي البراد على طريق عام صيدا".

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