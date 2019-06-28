حنكش: نأمل الالتزام بقرار تخصيص 3 بالمئة من وظائف القطاع العام لذوي الإحتياجات الخاصة

لفت عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، إلى "أنّنا نرحّب بإقرار ​مجلس الوزراء​ أمس المرسوم المتعلّق بآليّة تطبيق القانون رقم 220 الّذي ينصّ على تخصيص نسبة 3 بالمئة من وظائف ​القطاع العام​ لأصحاب الإحتياجات الخاصة وذوي الإرادة الصلبة".

وأعرب عن أمله في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "الإلتزام بالقانون وضرورة التشدّد في تطبيقه، لأنّه يلزم مؤسسات ​القطاع الخاص​ أيضًا".