لفت عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، إلى "أنّنا نرحّب بإقرار مجلس الوزراء أمس المرسوم المتعلّق بآليّة تطبيق القانون رقم 220 الّذي ينصّ على تخصيص نسبة 3 بالمئة من وظائف القطاع العام لأصحاب الإحتياجات الخاصة وذوي الإرادة الصلبة".
وأعرب عن أمله في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "الإلتزام بالقانون وضرورة التشدّد في تطبيقه، لأنّه يلزم مؤسسات القطاع الخاص أيضًا".
كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: نأمل الالتزام بقرار تخصيص 3 بالمئة من وظائف القطاع العام لذوي الإحتياجات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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