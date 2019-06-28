إخماد سلسلة حرائق أعشاب يابسة في قرى النبطية وعيترون وجل البحر ومجدل عنجر

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر ​الدفاع المدني​ أخمدوا منذ ساعات الصباح سلسلة حرائق نشبت في قرى النبطية وجوارها، أتت معظمها على مساحات من الأعشاب اليابسة والأشجار البرية في كلّ من ​زبدين​، ​وادي الكفور​، النبطية، ​النبطية الفوقا​، دير كيفا، حاروف، تول، الشرقية، إضافة الى ​بلدة فرون​ في ​مرجعيون​"، لافتةً إلى أنّ "العناصر تمكّنوا من السيطرة عليها ومنع امتدادها وعدم وقوع أي خسائر تذكر".

وبيّنت أنّ "العناصر أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في ​عيترون​ - بنت جبيل، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وبلان في ​جل البحر​ - صور، وآخر شبّ في أعشاب يابسة في ​مجدل عنجر​ - البقاع الأوسط".