ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر الدفاع المدني أخمدوا منذ ساعات الصباح سلسلة حرائق نشبت في قرى النبطية وجوارها، أتت معظمها على مساحات من الأعشاب اليابسة والأشجار البرية في كلّ من زبدين، وادي الكفور، النبطية، النبطية الفوقا، دير كيفا، حاروف، تول، الشرقية، إضافة الى بلدة فرون في مرجعيون"، لافتةً إلى أنّ "العناصر تمكّنوا من السيطرة عليها ومنع امتدادها وعدم وقوع أي خسائر تذكر".
وبيّنت أنّ "العناصر أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في عيترون - بنت جبيل، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وبلان في جل البحر - صور، وآخر شبّ في أعشاب يابسة في مجدل عنجر - البقاع الأوسط".
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد سلسلة حرائق أعشاب يابسة في قرى النبطية وعيترون وجل البحر ومجدل عنجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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