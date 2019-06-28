أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، ومن موقع مرجعيتك لجميع اللبنانيين، ومع الترحيب بتأكيدك على حق ​كتاب العدل​، نناشدك السعي والضغط لإنصاف كافة الناجحين من شابات وشباب في كل مباراة ​مجلس الخدمة المدنية​، تكريسًا لمنطق العدالة والمساواة، والذي نعلم مدى حرصك عليهما".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله للرئيس عون: نناشدك السعي لإنصاف كافة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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