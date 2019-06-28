وزير المال وقع مرسوم رفع الحد الادنى للرواتب والاجور بمعرض رشيد كرامي

وقّع وزير المالية ​علي حسن خليل​، مرسوم رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ​معرض رشيد كرامي الدولي​ – ​طرابلس​ وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء لديه. مرسوم رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية واعطاء زيادة غلاء معيشة للمستخدمين والاجراء والمتعاقدين وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين وفقا للجداول المرفوعة. مرسوم رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ​هيئة ادارة السير​ والآليات والمركبات وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء لديها. اعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين و​العمال​ عن ​العام الدراسي​ 2018-2019.

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