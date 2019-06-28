أكّد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشه​ أن "المفاوضات بشأن تعيين حصّة ​الحكومة​ في ​المجلس الدستوري​ مستمرة ولا يوجد اي تواصل بين ​القوات​ ووزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​".

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كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشه: لا تواصل بين القوات وباسيل بشأن تعيين حصة الحكومة بالمجلس الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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