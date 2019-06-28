أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ أنّ "إنصاف وتعيين أكثر من 537 شابة وشابًا لبنانيًّا نجحوا بكفاءاتهم العلميّة في مباريات عدّة أجراها ​مجلس الخدمة المدنية​ تنفيذًا لقرارات ​مجلس الوزراء​، بناءً على حاجات الإدارة اللبنانية وبعد التدقيق مِن قبل إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة، هي ضرورة مطلقة كي لا نفقد إلى غير رجعة ثقتنا بالدولة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: تعيين ناجحين بمجلس الخدمة ضرورة مطلقة كي لا نفقد ثقتنا بالدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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