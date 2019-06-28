بوريس جونسون لا يرى تقاربا في العلاقات مع روسيا برئاسة بوتين

أعرب المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية ​بوريس جونسون​، عن تشاؤمه من "تحقيق تقارب في العلاقات بين ​بريطانيا​ و​روسيا​ ما دام الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في الحكم".

ولفت خلال لقاء انتخابي، إلى "انّني اعتقدت فعلًا أنّه يمكن انتهاج سلوك صريح مع الروس لبناء علاقة جيّدة"، مبيّنًا "أنّني كنت متفائلًا جدًّا. توجّهت إلى ​موسكو​ في عام 2017 رغم التحذيرات، وحاولت بناء صداقة جديدة وشراكة جديدة لكن الأمر لم ينجح".

وانتقد جونسون تصريحات لبوتين في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، اعتبر فيها أنّ الأفكار التقدمية للديمقراطيات الغربية "عفا عنها الزمن". وشدّد جونسون على أنّه "مخطىء. إنّه مخطىء تمامًا"، منوّهًا إلى أنّ "بوتين ليس روسيا. هناك جيل شاب من الروس يريد الإصغاء إلى خطاب جديد، ويريد العمل في شكل مختلف".

وكانت قد تدهورت العلاقات بين البلدين منذ تسميم الجاسوس الروسي السابق ​سيرغي سكريبال​ عام 2018 في انكلترا، الأمر الّذي نَسَبته لندن الى موسكو.