المبعوث الصيني بفيينا: نعارض سياسة واشنطن بـ"تصفير النفط الإيراني"

أعلن المبعوث الصيني في محادثات ​فيينا​، خلال اجتماع الدول الموقّعة على ​الاتفاق النووي​، أن "​ايران​ أكدت أن البقاء في خطة العمل الشاملة أمر مهم جدًا ونحن ندعم هذا الموقف"، مشيرة إلى أن "المشاركين وافقوا في الاجتماع على ضرورة منح ايران المزايا الاقتصادية التي تنص عليها خطة العمل، ونؤكد استمرار بلادنا في استيراد ​النفط​ ال​إيران​ي. نعارض ​سياسة​ ​واشنطن​ بـ "تصفير النفط الإيراني".

وشدد على "أننا نرفض فرض عقوبات من جانب واحد وأمن ​الطاقة​ مهم بالنسبة لنا"، كاشفًا أن "وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي ستجتمع قريبًا للبحث في الاتفاق مع إيران".