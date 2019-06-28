رئيس الوزراء الفلسطيني: "ورشة البحرين" منفصلة عن الواقع

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني، ​محمد اشتية​، "ورشة ​البحرين​" بـ"أنها منفصلة عن الواقع، مستبعدا تطورها إلى خطة سياسية"، معرباً عن شعوره بـ"أن تلك المبادرة لن تنفذ على أرض الواقع ولن يكون لها مستقبل"، معتبرا "أنها كانت ورشة اقتصادية، ولم تكن سوى تجربة ذهنية".

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