نتانياهو: الخطة الاقتصادية التي عرضها كوشنر بمؤتمر البحرين قوية ومقنعة

أعلن رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ دعمه لخطة اقتصادية عرضتها ​الولايات المتحدة​ في العاصمة البحرينية ​المنامة​ منتصف الأسبوع، معتبراً أن "الخطة الاقتصادية قوية ومقنعة للغاية"، كاشفا أن " كبير مساعدي الرئيس الأميركي ​جاريد كوشنر​ ومبعوث الرئيس الأميركي إلى ​الشرق الأوسط​ ​جيسون غرينبلات​ وصلا إلى إسرائيل لوضعه في تفاصيلها".

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