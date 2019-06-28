دوفيلبان: محاولة شراء استقلال الفلسطينيين وكرامتهم بالمليارات نذالة

أكّد رئيس الحكومة الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان، منتقدًا خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط من خلال ورشة البحرين لجمع 50 مليار دولار في صورة استثمارات، أن "الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط ولدت ميتة"، داعيًا "الأوروبيين إلى عدم فتح هذا الملف".
واعتبر دوفيلبان أنه “لا يمكنك أن تشتري استقلال شعب وكرامته بخمسين مليار دولار مقابل أن يقفل فمه ويقبل بتجريده من حقوقه. إنها نذالة”، داعيًا "الأوروبيين والمجتمع الدولي الى ضرورة وضع الدبلوماسية والسياسة الأميركية أمام مسؤولياتها"؛ مشدداً على أنه "لم يعد بالإمكان التظاهر، أمام دولة ذات دور محوري في العالم، هي الولايات المتحدة الأميركية، والتي تلعب ورقتها اليوم بشكل غير مسؤول".
ورأى أنه من "الضروري وضع مجموعة من الضوابط والموازين في مواجهة تأثير ترامب"؛ لافتًا إلى أن "في هذا السياق- اقترحت مند فترة- إنشاء مجموعة G4"، قائلًا "أعتقد أنه إذا لم يعد باستطاعتنا التحدث بطريقة فعّالة مع الولايات المتحدة الأميركية، فلنتحدث إذاً على الأقل مع الروس".
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