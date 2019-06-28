القضاء الفرنسي يستبعد فرضية الاعتداء في إطلاق نار أمام مسجد بريست

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بريست: استبعد القضاء الفرنسي الجمعة فرضية "الاعتداء" في اطلاق نار الخميس أمام مسجد بريست (غرب)، ما أدى إلى إصابة شخصين أحدهما إمام المسجد.

وقال مدعي الجمهورية في بريست جان فيليب ريكابي إن "العناصر التي جمعت حتى الان لا تسمح بالقول إن ما حصل اعتداء"، مشيرا من جهة أخرى إلى أن قسم مكافحة الإرهاب في نيابة باريس لم يتعامل مع القضية.

واطلقت عيارات نارية الخميس أمام مسجد السنة، فأصيب اثنان بجروح احدهما الإمام رشيد الجاي، كما قالت لوكالة فرانس برس مصادر قريبة من الملف والمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية. وعثر على المشتبه باطلاقه النار ميتا على مقربة من سيارته. ويرجح انه أطلق النار على رأسه، وفق مصدر في الشرطة.

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وتلقى الإمام أربع رصاصات، اثنتان منها في البطن واثنتان في الساقين، فيما تلقى الجريح الاخر رصاصتين في الساقين، لكنهما "ليسا في خطر"، كما ذكر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية. وذكر مصدر في الشرطة ان المشتبه به الذي حددت هويته، ترك وثائق مكتوبة قرب مكان العثور على جثته.

وقال هذا المصدر "انه غير معروف لأجهزة الشرطة، وليس له ملف، ولا يعرف بانتمائه لحركة يمينية متطرفة".

وعلق المندوب العام للمركز الفرنسي للديانة الاسلامية ان "تنظيم داعش هدد رشيد الجاي بالفعل لأنه ألقى خطبا تتماشى مع قيم الجمهورية".

وقال رومان كايه المتخصص في التيارات السلفية إن رشيد الجاي "مستهدف ايضا من كل الجماعات المؤيدة للجهاد واليمين المتطرف".