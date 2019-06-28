شكرا لقرائتكم خبر عن صور.."محلية البرلمان" تتفقد منظومة النظافة بالإسكندرية وتزور شركة نهضة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت لجنة الإدارة المحلية بجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بمحافظة الإسكندرية، المختصة بمنظومة القمامة والنظافة فى المحافظة، ورافق الدكتور عبد العزيز قنصوة الوفد البرلماني خلال الزيارة.

يأتي ذلك في إطار اليوم الثاني للزيارة الميدانية للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمحافظة الإسكندرية، وتستهدف اللجنة من زيارة الشركة تفقد الأوضاع داخل الشركة ونظام العمل وكفاءته والتعرف علي احتياجات الشركة.

وتفقدت اللجنة سير العمل في الشركة، واطلع النواب ، على الدور الذي تقوم به الشركة بداية من الجمع وصولا إلى تحقيق الاستفادة من المخلفات في إطار الاتجاه نحو تعظيم إيرادات الدولة، وعملية الدفن والحرق والفرم وغيرها، وخدمة المخلفات الطبية، كما تفقدوا المحطة الوسيطة، والتقت اللجنة بالعمال واستعمت إلي مطالبهم واحتياجاتهم، وبعضهم طالب بتحسين أجورهم ودعم الشركة ماديا لتقوم بدورها كاملا.

فيما قال المهندس أسامة الخولي، نائب رئيس الشركة والعضو المنتدب، إن الشركة تمتلك 359 معدة، وتقوم بإزالة 4500 طن يوميا، ويتم تغيير كل مواتير وقطع غيار المعدات، ويتم تجديد وصيانة 10 معدات، ولدي الشركة 67 مكبس، وأنه يتم تدريب وتأهيل العمال وهناك لائحة تحفيزية للعاملين.

وتابع الخولى قائلا : "الشركة بدأت في 2011، وهي شركة وطنية مملوكة للمال العام، وونتبع للمقاولون العرب، كما أن الشركة استحوذت علي عقد شركة أونكس الأجنبية التي كانت تتولي المنظومة وهي أكبر شركات النظافة في العالم، واستفدنا من تجربتها ومن العمال الذين كانوا تابعين لها بعدما انضموا للشركة، ونحتاج دعم النواب والمحافظ".

من جانبه، قال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، لمسئولي الشركة والعمال: "إحنا جايين ندعمكم ونساعدكم ونعظم دوركم، عشان تكون هناك نتيجة علي الأرض، وكل الشركات الوطنية محتاجة دعم، والمحافظ يدعمكم، ولازم تكونوا علي قدر المسئولية وتنجحوا".





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