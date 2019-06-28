شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": طالبنا بتعزيز الاعتمادات لرفع كفاءة برامج صيانة الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت بحتميه تعزيز الاعتمادات الاستثمارية لتحسين ورفع كفاءة برامج صيانة الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية لزيادة انتاجيتها.

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وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القانون رقم 38 لسنة 1976 الخاص بتحسين وصيانة الأراضى الزراعية يلتزم حائزو الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ هذه العمليات وذلك أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة، على أن يعوض زراع الأراضى عما يتلف من الزراعة بسبب هذه الأعمال (وفقا للقيمة السوقية العادلة).

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ولفت رئيس اللجنة، أن القانون يهدف لتحسين التربة وزيادة الانتاج مما ينعكس على الدولة وفى نفس الوقت على مصلحة المزارعين، مؤكدا أن تسحين التربة من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة.

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