شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أنتيكات وساعات فضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، محاولة تهريب عدد من الأنتيكات والساعات الفضية المطعمة بالأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976.

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وأوضحت مصادر، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين رحلة شركة خطوط مصر للطيران رقم 800 القادمة من باريس إشتبه شريف سعيد مأمور اللجنة فى راكب مصرى الجنسية قادم من فرنسا، وبالعرض على عصام محمدين مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من سوسن عثمان مأمور الجمرك و أحمد حسين مدير الحركة تحت إشراف مجدى فريد نائب مدير الجمرك.

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واضافت المصادر، بتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 130 قطعة من الأنتيكات والساعات الفضية القديمة وأدوات تدخين من العاج والأبنوس والأحجار الكريمة مخبأة بملابسة التى يرتديها وبين طيات الملابس داخل حقائبه.

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من جانبه، قرر جمال عبد الفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 58 لسنة 2019 وحجز المضبوطات.

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