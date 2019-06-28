الدولار يستقر واليورو يرتفع أمام الجنيه.. أسعار العملات خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

استقر سعر صرف عدد من العملات أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بما فيها الدولار، بينما ارتفع سعر اليورو وحيدًا أمام العملة المحلية.

استقر سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع، حيث سجل أمس الخميس 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع مقابل 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع، بحسب بيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 18.89 جنيه للشراء و19.06 جنيه للبيع، مقابل 18.69 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل أمس 21.10 جنيه للشراء و21.31 جنيه للبيع مقابل 21.04 جنيه للشراء و21.32 جنيه للبيع.

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وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس 54.81 جنيه للشراء و55.24 جنيه للبيع، مقابل 54.75 جنيه للشراء و55.19 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل أمس 4.43 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع.

وخلال الأسبوع الماضي، استقر أيضًا سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.53 جنيه للشراء و4.56 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال القطري عند 4.32 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.