العراق يؤكد التزامه بأمن البعثات الدبلوماسية

أدان وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، في اتصال هاتفي مع نظيره البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، اقتحام عدد من المتظاهرين العراقيين، أمس الخميس، مقر السفارة البحرينية ببغداد.
ونقلت قناة "العربية الحدث" عن الحكيم تأكيده، خلال الاتصال الهاتفي، التزام العراق بأمن البعثات الدبلوماسية، ومنها سفارة مملكة البحرين، مشددا على أن
من جهته، أعرب الوزير خالد بن أحمد آل خليفة عن تفهم البحرين لما حدث، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال لن تؤثر في العلاقات الأخوية بين البلدين.
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