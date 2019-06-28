"بن نصر": تفجيرات تونس محاولات يائسة للجماعات الإرهابية

قال مختار بن نصر رئيس اللجنة الوطنية التونسية لمكافحة الإرهاب إن العمليات الإرهابية التى شهدتها تونس العاصمة وجبل عرباطة بقفصة ، تدخل فى إطار المحاولات اليائسة للجماعات الإرهابية لإرباك المشهدين السياسى والاقتصادى للبلاد.
وأضاف بن نصر - أن هذه المحاولات اليائسة للجماعات الإرهابية تأتى فى ظل انهياركياناتهم الإرهابية بسوريا والعراق.
(من جهة أخرى، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن ورشة العمل التى تم تنظيمها بمبادرة من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالشراكة مع جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية، وبدعم من البرنامج
كما تندرج هذه الورشة فى إطار سلسلة ورش العمل الإقليمية الموجهة إلى ممثلى منظمات المجتمع المدنى بهدف التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب والتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية.
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