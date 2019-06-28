إجراءات أمنية مشددة وإعلان حالة التأهب القصوى فى مطار قرطاج

أعلنت السلطات التونسية، رفع حالة التأهب القصوى واتخاذ الإجراءات الأمنية الوقائية المشددة فى مطار تونس قرطاج.

أوضحت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)، أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية ووقائية مشددة بمطار تونس قرطاج، وتم منع دخول كل المرافقين للمسافرين، بالإضافة إلى تركيز عدد الحواجز خارج المبنى الرئيسى للمطار تحسبا

لأى طارئ.

وأكد أنيس الورتاني الكاتب العام للنقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج، أنه تم إقرار تدابير واحتياطات أمنية ووقائية حول كل المنافذ المؤدية إلى المطار والتقليص من عددها.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار الحرص على سلامة

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المسافرين والمواطنين، كما تندرج أيضا ضمن برنامج وقائى من الإرهاب تم إطلاقه عام 2014.

وذكر "الورتانى" أن هذا البرنامج منبثق عن اللجان الأمنية التى اشتغلت لسنوات على هذا المشروع، وهى تجتمع بصفة دورية لمواكبة ما يجرى من أحداث, وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها فى حال حدوث طارئ، مشددا على أن الأمن مستتب بالمطار مع الحفاظ على سلامة المسافرين.