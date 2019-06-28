الارشيف / اخبار العالم

مقتل وإصابة 3 أشخاص إثر سقوط طائرة بولاية كارولينا الشمالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت سلطات ولاية كارولينا الشمالية بجنوب شرق الولايات المتحدة، أن شخصين قتلا وأصيب ثالث إثر سقوط طائرة مدنية صغيرة فوق أحد المنازل.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن هيئة دوريات الطرق السريعة في الولاية،

قولها، في بيان، إن طائرة مدنية ذات محرك واحد سقطت قبل وقت قصير من منتصف الليلة الماضية على أحد المنازل في بلدة هوب ميلز التابعة
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
لمقاطعة كومبرلاند، وقتل على إثر ذلك قائد الطائرة وأحد قاطني المنزل، فيما تعرض آخر من سكان المنزل لإصابات خطيرة.
ويجري التحقيق لمعرفة سبب الحادث، وتنتظر سلطات الولاية وصول محققين من المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية، ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا بعد.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 3 أشخاص إثر سقوط طائرة بولاية كارولينا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا