مقتل وإصابة 3 أشخاص إثر سقوط طائرة بولاية كارولينا الشمالية

أعلنت سلطات ولاية كارولينا الشمالية بجنوب شرق الولايات المتحدة، أن شخصين قتلا وأصيب ثالث إثر سقوط طائرة مدنية صغيرة فوق أحد المنازل.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن هيئة دوريات الطرق السريعة في الولاية،
ويجري التحقيق لمعرفة سبب الحادث، وتنتظر سلطات الولاية وصول محققين من المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية، ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا بعد.
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