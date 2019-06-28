صحة "السبسي" في تحسن وتحدث هاتفيًّا مع وزير الدفاع

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم، أن الحالة الصحية للرئيس الباجي قايد السبسي في تحسن، مضيفة أنه أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع عبدالكريم

الزبيدي.

ويأتي اتصال الرئيس التونسي بوزير الدفاع بهدف الاطلاع على التطورات الأمنية خاصة بعد أن شهدت تونس العاصمة

أمس الخميس تفجيرين انتحاريين خلفا قتيلًا وعددًا من الجرحى.

وقد كانت الأنباء قد تضارب حول الوضع الصحي للسبسي، بعد تعرضه أمس لوعكة صحية حادة تم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري بتونس.