إيطاليا: استقبال مهاجرين اثنين على متن سفينة إغاثية لأسباب صحية

استقبلت إيطاليا مهاجرين اثنين كانا على متن سفينة "سي واتش 3" الإغاثية الألمانية لأسباب صحية، لينخفض أعداد المهاجرين على متن السفينة التي ترفض إيطاليا إنزالهم إلى 40 مهاجرًا.

وذكرت شبكة "إيه. بي. سي" نيوز الأمريكية، اليوم الجمعة أن قبطان السفينة كارولا راكيتي تحدت مرتين بالأوامر

الصادرة من سلطات الموانئ الإيطالية، حيث كان الأول يقضي بمنع دخول السفينة إلى المياه الإقليمية الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط، والثاني خلال محاولاتها الوصول إلى ميناء جزيرة "لامبيدوسا" بجنوب إيطاليا.وكانت السفينة الإغاثية أنقذت 53مهاجرًا قبالة السواحل الليبية منذ 16 يومًا، من بينهم 11 شخصًا استقبلهم خفر السواحل الإيطالي خلال الأيام الماضية نظرًا لأسباب تتعلق بصحتهم.يذكر أن تلك الأزمة هي أحدث الازمات الناشبة بين السفينة الإغاثية ووزير الداخلية الإيطالي المناهض للمهاجرين، حيث تتهم الحكومة الشعبوية الإيطالية سفينة "سي. واتش. 3" بالمساهمة في تهريب المهاجرين، بينما يحث الاتحاد الأوروبي إيطاليا على إنزالهم.