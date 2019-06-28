إيطاليا: استقبال مهاجرين اثنين على متن سفينة إغاثية لأسباب صحية

استقبلت إيطاليا مهاجرين اثنين كانا على متن سفينة "سي واتش 3" الإغاثية الألمانية لأسباب صحية، لينخفض أعداد المهاجرين على متن السفينة التي ترفض إيطاليا إنزالهم إلى 40 مهاجرًا.
وذكرت شبكة "إيه. بي. سي" نيوز الأمريكية، اليوم الجمعة أن قبطان السفينة كارولا راكيتي تحدت مرتين بالأوامر
وكانت السفينة الإغاثية أنقذت 53
يذكر أن تلك الأزمة هي أحدث الازمات الناشبة بين السفينة الإغاثية ووزير الداخلية الإيطالي المناهض للمهاجرين، حيث تتهم الحكومة الشعبوية الإيطالية سفينة "سي. واتش. 3" بالمساهمة في تهريب المهاجرين، بينما يحث الاتحاد الأوروبي إيطاليا على إنزالهم.
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