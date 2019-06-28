ولي العهد يلتقي ملكة هولندا ورئيسي وزراء الهند وسنغافورا

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كما التقى ولي العهد، بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.
حضر اللقاء، وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، الأستاذ عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ محمد التويجري، وأعضاء الوفد الرسمي الهندي.
وعلى هامش أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، التقى ولي العهد، رئيس الوزراء السنغافوري.
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