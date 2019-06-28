ارتفاع حصيلة انهيار منجم نحاس في الكونجو إلى 43 عاملاً

أعلنت السلطات في جمهورية الكونجو الديموقراطية اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا انهيار منجم لتعدين النحاس في جنوب شرق البلاد ارتفعت إلى 43 عاملاً.

وقال ريتشارد مويج، حاكم إقليم "لوالابا"، حيث وقعت الحادثة: "زادت الحصيلة إلى 43 شخصاً".

وكانت السلطات أعلنت أمس الخميس، انتشال 35 جثة في أعقاب الحادث الذي وقع في منجم تابع لشركة "كاموتو" لتعدين النحاس. وأوضح المحافظ أن العاملين في المنجم غير قانونيين.

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يشار إلى أن جمهورية الكونجو غنية بالمعادن مثل النحاس والكوبالت، وحوادث المنجم هناك أمر شائع.