برلين تطالب بحل أوروبي لأزمة اللاجئين في البحر المتوسط.. وبوتين ينتقد

أكدت الحكومة الألمانية مطلبها بالعمل على حل أوروبي لأزمة اللاجئين في البحر المتوسط، في وقت انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السياسية الألمانية في التعامل مع المهاجرين.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الجمعة في برلين، إنه يتعين إيجاد آلية لعدم الاضطرار لاتخاذ قرار في كل مرة حول المكان الذي يمكن إيواء اللاجئين الذين يتم إنقاذهم به.

وتأتي تصريحات المتحدث على خلفية منظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش"، التي تستعد سفينتها المخصصة للإنقاذ "سي ووتش 3" للدخول إلى المياه الإقليمية الإيطالية رغم حظر السلطات الإيطالية ذلك. وتخاطر قائدة السفينة كارولا راكيته بالتعرض للعقوبة جراء ذلك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، إنه يتعين إنهاء هذا الوضع في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أن الحكومة الإيطالية لديها مصلحة أيضاً للتوصل إلى حل أوروبي، وقال: "نحن بحاجة إلى حل أوروبي، ونحتاج إلى إيطاليا في ذلك أيضاً".

تجدر الإشارة إلى أن الادعاء العام الفرنسي بدأ تحقيقات ضد قائدة السفينة الألمانية.

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في الإطار ذاته، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالسماح لأكثر من مليون لاجئ، معظمهم من سوريا، بدخول ألمانيا في عام 2015 بأنه كان "خطأ جوهرياً".

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وانتقد بوتين في مقابلة أجرته معه صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قبل قمة العشرين التي انطلقت في وقت سابق اليوم الجمعة في اليابان، ونشرتها الصحيفة اليوم، السياسة الألمانية في استقبال اللاجئين التي قال إنها "تجاوزت هدفها".

وقال بوتين في بيان رسمي: "إن هؤلاء الذين واجهوا صعوبات بسبب المشاكل السياسية في بلادهم الأصلية يحتاجون إلى مساعدتنا". وأضاف: "لكن، ماذا عن مصالح سكانهم عندما لا يكون عدد المهاجرين المتجهين إلى غرب أوروبا قليلاً، بل يقدر بالآلاف أو مئات الآلاف؟".

وأشار بوتين إلى أنه "لم يعد ممكنا الحفاظ على تعددية الثقافات" .

وقال الرئيس للصحيفة: "لا يستطيع (الليبراليون) إملاء أي شيء على أي شخص مثلما كانوا يحاولون على مدى العقود الأخيرة".

وعلى الرغم من انتقاده لسياسة ميركل لعام 2015، قال بوتين إن تدخل موسكو العسكري في الحرب السورية، والتي أدت إلى نزوح ملايين الأشخاص، كان ناجحاً.

كما وصف بوتين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "شخص موهوب"، وقال إنه رغم أن الجدار الحدودي الذي يخطط لبنائه قد يكون خطوة مبالغاً فيها، فهو "كان يبحث عن حل على الأقل".