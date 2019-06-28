ملك البحرين يعرب عن تقديره لموقف الحكومة العراقية الرافض للاعتداء على السفارة

أعرب عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن تقديره لموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين في بغداد، وما اتخذه من إجراءات لتوفير حماية المكان، وذلك في اتصال هاتفي جرى بين ملك البحرين وأخيه الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن عاهل البحرين أكد اعتزاز المملكة بعمق العلاقات الأخوية مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق، والعمل المشترك لأجل المضي بتلك العلاقات لآفاق أرحب على مختلف الأصعدة وعلى كافة المستويات بما يدعم مصالحهما وردع كل من يحاول الإساءة إليها.

من جانبه، أكد فخامة الرئيس برهم صالح حرص جمهورية العراق على كل ما فيه خير وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق، مشدداً على أن جمهورية العراق لا يمكن أن تسمح أبداً بالنيل من تلك العلاقات الوثيقة، معرباً عن تقديره لمواقف مملكة البحرين الأخوية الداعم لبلاده في كافة المواقف والظروف.

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وكانت البحرين استدعت في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، سفيرها في العراق صلاح علي المالكي للتشاور، بعدما اعتدى متظاهرون على مبنى السفارة في بغداد، وقاموا بأعمال تخريبية في مبنى السفارة.