الرئاسة التونسية: السبسي اتصل بوزير الدفاع وحالته الصحية تتحسن

صرّح المستشار السياسي لـ الباجي قايد السبسي الجمعة، أنه لا وجود "لفراغ دستوري" في تونس، وأن حالته الصحية "تحسنت"، في وقت بدأ قلق التونسيين يزداد حول المستقبل السياسي للبلاد، غداة تفجيرين انتحاريين استهدفا قوات الأمن بالعاصمة.

وتعرض قايد السبسي (92 عاماً) الخميس لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى، في حين استهدف تفجيران نفّذهما انتحاريان من تنظيم "داعش" الإرهابي، عناصر أمنية في تونس العاصمة، ما أسفر عن مقتل رجل أمن وسقوط ثمانية جرحى.

وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان الجمعة، أن "الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في تحسن. وقد أجرى صباح اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي".

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وقال نور الدين بن تيشه المستشار السياسي للرئيس التونسي "حالته مستقرة". وبين في تصريح لإذاعة "إكسبريس أف أم" (خاص) رداً على ما تم تداوله بخصوص الفرضيات الدستورية في حال شغور منصب رئيس البلاد: "لا يوجد فراغ دستوري، هناك رئيس جمهورية قائم الذات".