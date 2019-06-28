هوك: أميركا ستعاقب أي بلد يستورد النفط الإيراني

قال المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران، اليوم الجمعة، إن واشنطن ستعاقب أي دولة تستورد النفط الإيراني، مضيفاً أنه لا توجد إعفاءات في الوقت الحالي.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين، عقوبات على الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي وغيره من كبار المسؤولين الإيرانيين لزيادة الضغط على إيران بعد إسقاطها طائرة أميركية مسيرة الأسبوع الماضي.

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وقال المبعوث برايان هوك، رداً على سؤال حول مبيعات الخام الإيراني لآسيا: "سنفرض عقوبات على أي واردات من النفط الخام الإيراني... في الوقت الحالي لا توجد أي إعفاءات على النفط" مضيفاً أن الولايات المتحدة ستنظر في التقارير بشأن مبيعات من النفط الإيراني في طريقها للصين.

وقال هوك للصحفيين في لندن "سنفرض عقوبات على أي مشتريات غير مشروعة للخام الإيراني".