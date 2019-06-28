خفايا تسميم السبسي والتدخل الألماني

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ساعات عصيبة عاشتها تونس يوم امس، بعدما اثبتت الفحوصات الطبية وتحاليل الدم التي اجريت للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وجود مواد سامة أدت الى تكسر كبير في خلايا الدم الحمراء.

أشرفت اجهزة الامن مباشرة على التحقيقات وضربت جدارا من السرية بعدما تسرب الخبر الى وسائل الإعلام.

حاول الجهاز الطبي التابع للرئاسة التونسية التواصل مع أطباء في اميركا بإشراف وتنسيق مع جهاز امن الرئيس، لكن الألمان كان لهم كلمة الفصل، فبعدما وصلت للألمان معلومات استخبارية عن حالة السبسي، طلبو نسخة عن الفحوصات المخبرية، وتمكنو من معرفة السم الذي تعرض له الرئيس التونسي، وهو مستخرج من عشبة بحرية معروفة مضافا اليها مواد كيماوية.

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على الفور أرسل الجانب الألماني بطائرة عسكرية ٣ حقن تحتوي على الترياق، الذي أضيفت الى اكياس مصل ليتم ادخالها الى دم الرئيس على دفعات خلال ٢٤ الى ٣٦ ساعة، حسب قدرة الجسم على تقبل وسرعة امتصاص الترياق.

وتؤكد المعلومات ان السبسي بدأ يتماثل للشفاء بشكل تدريجي، فيما تتواصل التحقيقات بشكل سري لكشف ملابسات عملية التسميم ومن يقف خلفها.