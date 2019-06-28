كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكونجرس الأمريكى يؤيد ميزانية ضخمة للدفاع تستهدف الصين.. ويصوت بشأن إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الخميس مشروع قانون الدفاع الذي تبلغ قيمته 750 مليار دولار مع أحكام تستهدف الصين في قضايا من نقل التكنولوجيا إلى بيع المواد الأفيونية الاصطناعية، لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، تمت الموافقة على مشروع قانون التفويض للدفاع الوطني، المؤلف من 973 صفحة، على 86 صوتًا مقابل 8 أصوات.

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ومع ذلك، في خطوة إجرائية غير عادية، سيحصل مجلس الشيوخ على تصويت منفصل يوم الجمعة على تعديل يحظر على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مهاجمة إيران دون الحصول على موافقة الكونجرس أولاً.

وعلى الرغم من التوترات المتزايدة مع إيران، فمن غير المتوقع أن يحصل التعديل على 60 صوتًا اللازمة لتمرير مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ومن بين الأحكام الأخرى، يتطلب مجلس الشيوخ تقارير مفصلة من وزارة الدفاع لمنع نقل التكنولوجيا الحساسة إلى الصين أو روسيا، وكذلك تقارير عن الوصول إلى القطب الشمالي، كما يتطلب فحص أكثر صرامة للباحثين عن تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.