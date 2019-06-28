كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأمريكي: الأدلة تشير لتورط الحرس الثوري الإيراني في اعتداءت ناقلات النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد براين هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، أن إيران هي المسؤولة عن هجمات ناقلات النفط في خليج عمان وقبالة الفجيرة.

وقال ”هوك” خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن إيران تقوض أمن الملاحة الدولية وتقوم بسلوك غير آمن، مشيرًا إلى أن الأدلة أزهرت وقوف الحرس الثوري خلف اعتداءات ناقلات النفط.

كما أوضح أن المعلومات الاستخباراتيه كشفت أن قوارب إيرانية اقتربت من ناقلتي النفط في خليج عمان، الأسبوع الماضي.

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وأضاف: ”عناصر الحرس الثوري اقتربوا وأزالوا لغمًا بحريًا غير منفجر في اعتداء خليج عمان”.

كما أفاد ”هوك”، أن إطفاء إيران لأجهزة التعقب في سفنها يزيد من مخاطر وقوع الحوادث في أعالي البحار، مؤكدًا أن إيران تعطل أجهزة تعقب السفن في انتهاك للقوانين البحرية.

وأضاف: ”السعودية ودول أخرى قدمت معلومات تفيد بتورط إيران بهجمات الناقلات، ومنذ بداية شهر مايو تلقينا معلومات عن تهديدات إيرانية في الخليج”.