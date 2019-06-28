كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الفلبين يوجه تحذيرا قاسيا لمن يريدون عزله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد رئيس الفلبين رودريجو دوترتى، المعارضين بالسجن إذا حاولوا عزله، وهو ما وصفه مسؤول بارز في الأمم المتحدة ومجموعة من المشرعين الآسيويين هذا الأسبوع بأنه نمط من الاضطهاد والاعتداء على حرية التعبير.

وعبر دوترتى عن غضبه في وقت متأخر يوم الخميس وسط تدقيق مكثف من وسائل الإعلام واتهامات بأنه يقف إلى جانب الصين في غرق سفينة صيد فلبينية في التاسع من يونيو بواسطة سفينة صينية، والتي وقعت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة في مانيلا.

وردد الزعيم موقف بكين بأنه حادث، وليس صدفة متعمدة، وتجاهل وجود صيادين صينيين داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الفلبينية، قائلا إنه سيسمح لها بدافع الصداقة.

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ووصف بعض النقاد البارزين، ومن بينهم قاضٍ رفيع ووزير خارجية سابق، بأن هذا خرق للدستور، أو يستحق عزله.

"وقال دوترت للصحفيين :"أنا؟ هل سيتم عزلى؟ سأحبسهم جميعا.. حاول القيام بذلك وسأفعلها.. ابن العاهرة."

وأضاف: "أنا أتحداك أن تفعل ذلك. هل تريد حقًا إجبارى على ذلك؟ حسنا. أنتم أبناء الكلاب، افعلوا ذلك".