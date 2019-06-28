كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يدعو ترامب لزيارة روسيا العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، الجمعة أن الرئيس فلاديمير بوتين دعا نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة موسكو العام المقبل لحضور الاحتفال بالذكرى الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وقال أوشاكوف في تصريحات لقناة روسيا 24: "لقد وجهنا الدعوة للرئيس الأمريكي لزيارتنا خلال الاحتفال بالذكرى الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية في التاسع من آيار(مايو) العام المقبل".

ويترأس بوتين سنوياً عرضاً عسكرياً في الميدان الأحمر بموسكو للاحتفال بالانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

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وأشار أوشاكوف إلى أن رد فعل الرئيس الأمريكي على هذه الدعوة كان "إيجابياً جداً".

وتعود المرة الأخيرة التي حضر خلالها رئيس أمريكي الاحتفال بعيد النصر في موسكو لعام 2005 حين زار الرئيس الأمريكي وقتها جورج بوش الابن روسيا، وفقاً لوكالة "ريا نوفوستي" الرسمية.

واجتمع ترامب وبوتين في وقت سابق الجمعة في أوساكا على هامش قمة مجموعة العشرين (جي20)، حيث ناقشا الاستقرار الاستراتيجي وملفي سوريا وأوكرانيا، وفقاً لما ذكره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنفس القناة التليفزيونية.